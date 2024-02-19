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13:02, 19 февраля 2024Бывший СССР

МИД Грузии раскритиковал Мюнхенскую конференцию по безопасности

Глава МИД Грузии Дарчиашвили обвинил Мюнхенскую конференцию в ангажированности

Фото: Irakli Gedenidze / Reuters

Глава Министерства иностранных дел (МИД) Грузии Илья Дарчиашвили раскритиковал Мюнхенскую конференцию по безопасности и обвинил доклады, которые там читались, в ангажированности. Об этом сообщает Telegram-канал «Sputnik Грузия».

«У меня была возможность поговорить с исполнительным директором об отчете, опубликованном несколько дней назад. Эта оценка, которая опирается на экспертный взгляд, не отражает реальности», — приводятся в публикации слова главы дипломатического ведомства.

Отмечается, что речь идет о документе, в котором основателя правящей партии «Грузинская мечта» Бидзина Иванишвили называют пророссийским олигархом и обвиняют в создании условий для отступления республики от ценностей демократии.

Ранее в правительстве Грузии раскритиковали президента страны Саломе Зурабишвили. По словам министра обороны Ираклия Чиковани, Зурабишвили была проинструктирована внешними силами проводить деструктивную политику в отношении всех процессов в республике.

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      Глеб Палехов
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