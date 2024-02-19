Среда обитания
ВсеГородДомКрайКлимат и экологияТранспорт
13:00, 19 февраля 2024Среда обитания

В Москве захотели бороться за права птиц

В столице усилят наблюдение за местами гнездования птиц

Фото: Андрей Никеричев / АГН «Москва»

Столичные экологи захотели бороться за права птиц: они усилят наблюдения за местами гнездования редких видов, чтобы уберечь их от браконьеров, сообщила пресс-служба департамента природопользования и охраны окружающей среды Москвы.

Там отметили, что каждый год накануне гнездового периода наблюдается активация браконьеров, которые изымают птенцов, чтобы продать их уличным фотографам. Часто это редкие виды, находящиеся под угрозой исчезновения.

Специалисты пояснили, что браконьеров могут интересовать совы, которых в Москве насчитывается девять видов, а также полевые жаворонки, занесенные в Красную книгу.

Мониторить гнезда будут инспекторы департамента природопользования и охраны окружающей среды Москвы совместно с инспекторами службы охраны особо охраняемых природных территорий.

Ранее руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов спрогнозировал «первый звонок весны» в столице на неделе с 19 по 25 февраля. В этот период плюсовые температуры будут держаться продолжительное время.

Что думаешь? Оцени!
      Мария Черкасова
      Обсудить
      Последние новости

      Агент СБУ заложил бомбу под машину политика в Запорожской области, прикинувшись инвалидом. Его ликвидировали

      Названа причина оповещения жителей о чрезвычайной ситуации в Лобне

      Разыскиваемого главу «Ленфильма» заподозрили в вымогательстве

      Израиль объявил президента Бразилии персоной нон грата

      Со снегом в российском городе решили бороться с помощью сточных вод

      В МИД заявили о непрофессионализме ОБСЕ в вопросах наблюдения

      Эксперты оценили влияние задержек помощи Украине на отступление ВСУ из Авдеевки

      Украинские военные заявили об уходе танков в прошлое из-за использования дронов

      Неизвестные обстреляли самолет с пассажирами на борту

      Звезда «Эйфории» появилась на публике в платье с откровенным декольте

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше