В Москве захотели бороться за права птиц

В столице усилят наблюдение за местами гнездования птиц

Столичные экологи захотели бороться за права птиц: они усилят наблюдения за местами гнездования редких видов, чтобы уберечь их от браконьеров, сообщила пресс-служба департамента природопользования и охраны окружающей среды Москвы.

Там отметили, что каждый год накануне гнездового периода наблюдается активация браконьеров, которые изымают птенцов, чтобы продать их уличным фотографам. Часто это редкие виды, находящиеся под угрозой исчезновения.

Специалисты пояснили, что браконьеров могут интересовать совы, которых в Москве насчитывается девять видов, а также полевые жаворонки, занесенные в Красную книгу.

Мониторить гнезда будут инспекторы департамента природопользования и охраны окружающей среды Москвы совместно с инспекторами службы охраны особо охраняемых природных территорий.

Ранее руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов спрогнозировал «первый звонок весны» в столице на неделе с 19 по 25 февраля. В этот период плюсовые температуры будут держаться продолжительное время.