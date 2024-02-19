Москвичам пообещали первый звонок весны

Синоптик Шувалов спрогнозировал в Москве «первый звонок весны»

На неделе с 19 по 25 февраля москвичей ожидает первый звонок весны, когда положительные температуры будут держаться продолжительный период, пообещал руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов. Прогнозом он поделился в беседе с «Лентой.ру».

«На этой неделе будет первый звонок весны — это очередная оттепель, и их стало уже гораздо больше», — поделился Шувалов.

В понедельник и вторник, 19 и 20 февраля, по словам синоптика, в столице будет морозная погода с температурой около минус 10 градусов, свойственная, скорее, февралю.

В среду же, 21 февраля, ожидается приближение теплого фронта с запада, слабый снег, повышение температуры до минус 2-4. В четверг и пятницу, 22 и 23 февраля, столбик термометра поднимется до ноля. На выходных, 24 и 25 февраля, температуры и ночью, и днем уже будут положительными, возможен небольшой дождь.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд сообщал, что на предстоящей неделе в Москве не будет снегопадов.

