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11:29, 19 февраля 2024Среда обитания

Москвичам пообещали неделю без снегопадов

Метеоролог Вильфанд: снегопадов на этой неделе не будет

Фото: Мария Купцова / «Лента.ру»

На предстоящей неделе снегопадов в Москве не будет. Такую погоду жителям столицы пообещал научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд в разговоре с радиостанцией «Говорит Москва».

По словам метеоролога, эта неделя будет отличаться от многих других. Так, в понедельник и вторник, 19 и 20 февраля, в Москве прогнозируется похолодание, при этом воздушные массы будут поступать не только с севера, но и с юга, востока и юго-востока, а давление будет расти. Столбики термометров опустятся примерно на три градуса ниже климатической нормы.

После морозов в начале недели, рассказал Вильфанд, следует ожидать значительного потепления. В среду холода начнут отступать, температура поднимется до нормальных для февраля минус семи-девяти градусов. «Все, уже не только атлантический воздух будет превалировать, но и средиземноморский, с восточных акваторий Средиземного моря. И даже в пятницу, 23 числа, даже североафриканское побережье — оттуда будет поступать воздух. Поэтому погода очень теплая», — заключил эксперт.

Днем ранее стало известно, что в Москве намело рекордные сугробы высотой 67 сантиметров.

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      Полина Кислицына
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