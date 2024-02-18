Синоптик сообщил о рекордных сугробах в Москве

Синоптик Тишковец: высота сугробов в Москве составила 67 сантиметров

После ночных снегопадов высота сугробов в Москве составила 67 сантиметров, это новый рекорд для 18 февраля. Об этом сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец в своем Telegram-канале.

Он отметил, что за сутки высота сугробов в столице увеличилась на пять сантиметров.

«Так, на базовой столичной метеостанции ВДНХ высота снежного покрова к 9 утра составила 67 сантиметров, что в 1,7 раза выше нормы, на Балчуге — 61 сантиметр, в Тушино — 73 сантиметра. Рекорд для 18 февраля по снегу держался с 1966 года, когда в Москве было 65 сантиметров, а сегодня он пал и новое достижение сугробов превышает прежнее на два сантиметра», — написал синоптик.

Он добавил, что в течение дня высота сугробов в Москве может увеличиться на 1-2 сантиметра. По его словам, Москва досрочно выполнила месячную норму по осадкам. На ВДНХ за месяц выпало 44,8 миллиметра осадков при норме 44 миллиметра. На других московских станциях норма перевыполнена на 20-25 процентов.

Ранее в феврале стало известно, что городские службы Москвы начали работать в круглосуточном режиме из-за рекордных снегопадов.