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08:51, 16 февраля 2024Среда обитания

Городские службы начали убирать снег в Москве в круглосуточном режиме

Службы Москвы начали работу в круглосуточном режиме из-за рекордных снегопадов

Фото: Виталий Белоусов / РИА Новости

Городские службы Москвы начали работать в круглосуточном режиме из-за рекордных снегопадов. Об этом сообщает столичный комплекс городского хозяйства в своем Telegram-канале.

В публикации сказано, что в уборке снега в столице участвуют дворники, бригады ручной уборки, также используется необходимое количество роторной и другой техники, средств малой механизации и дополнительно привлеченные силы и техника городских инженерных компаний. «В 05:00 провели очередной цикл сплошного механизированного прометания проезжей части и тротуаров с последующей противогололедной обработкой», — отчитался комплекс городского хозяйства Москвы.

Авторы сообщения также призвали автомобилистов, по возможности, отказаться от поездок на личном транспорте в плохую погоду, а если это невозможно, быть внимательными на дороге, неукоснительно соблюдать скоростной режим и держать дистанцию, а также с пониманием относиться к работе коммунальных служб и не мешать движению колонн техники.

В четверг, 15 февраля, на Москву обрушился сильный снегопад. По прогнозу научного руководителя Гидрометцентра Романа Вильфанда, общее количество осадков за последние дни составит не менее 20 процентов месячной нормы, в связи с чем высота снежного покрова в столице увеличится на 7-10 сантиметров. Специалисты предполагают, что сугробы в столицы станут рекордными за десятки лет.

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      Полина Кислицына
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