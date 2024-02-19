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12:07, 19 февраля 2024Среда обитания

В России собрались очистить воздух

В Красноярском крае разработают кадастр парниковых газов

Фото: Илья Наймушин / РИА Новости

В Красноярском крае начнут разрабатывать систему «Кадастр парниковых газов Красноярского края», которая сможет автоматически определять основные загрязнители атмосферы на уровне муниципалитетов. Разработкой занимаются ученые вузов-участников Научно-образовательного центра «Енисейская Сибирь», передает РИА Новости.

Разработки будут вестись в течение трех лет. Система сможет не только отслеживать загрязнители, но и оценивать потенциал нейтрализации выбросов местными лесами.

Сотрудники Сибирского федерального университета (СФУ) объяснили, что ученые исследовали доступную официальную информацию об антропогенных выбросах парниковых газов от различных секторов экономики. Затем они проанализировали баланс углерода во всех лесных экосистемах Красноярского края. Специалисты пришли к выводу, что выбросы парниковых газов в регионе ежегодно составляют 48 миллионов тонн эквивалента углекислого газа. При этом лесные экосистемы региона потенциально могут поглотить около 53 миллионов тонн.

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Таким образом поглощающая способность лесов позволяет абсорбировать 100 процентов антропогенных выбросов парниковых газов для края, рассказал директор Института фундаментальной биологии и биотехнологии СФУ Владимир Шишов. Регион можно считать не просто углеродно-нейтральным, но и чистым стоком диоксида углерода, поскольку леса дополнительно ежегодно захватывают около пяти миллионов тонн диоксида углерода из атмосферы по отношению к выбросам, появляющимся вследствие деятельности человека.

Ранее аналитики Росконгресса оценили возможное введение углеродного налога в России. Сбор может получить до 4,4 процента ВВП, но также несет риски для бизнеса и перспектив экономики.

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      Мария Черкасова
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