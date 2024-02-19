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11:02, 19 февраля 2024Россия

В России участника СВО с травмой позвоночника отправили в психбольницу

V1.ru: волгоградца-участника СВО с травмой позвоночника отправили в психбольницу
СюжетСпециальная военная операция (СВО) на Украине

Фото: Виталий Аньков / РИА Новости

В Волгограде участника специальной военной операции (СВО) с травмой позвоночника отправили в психиатрическую больницу. Об этом сообщил портал V1.ru.

Мать 29-летнего россиянина пояснила, что после общения с руководством военного госпиталя ее сын сначала начал заикаться, а затем в прямом смысле потерял дар речи. Однако вместо необходимой операции на спине, как сообщили родственники, его отправили в психбольницу.

«В августе 2023 года он сильно получил бревном по позвоночнику. Деталей всех не знаю, но они же там блиндажи строят и все такое. Видимо, во время таких работ. Его эвакуировали в Севастополь. Там осмотрел нейрохирург, невролог, и потом отправили в Майкоп. Там он еще и пневмонию заработал», — заявила мать военного.

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В декабре бойцу стало плохо на лестнице в поликлинике, он самостоятельно добрался до дома, где ему вызвали скорую помощь. «Его отвезли в военный госпиталь. Но те отказались сына принимать. Его просто вытолкнули оттуда. Сказали, что он симулянт. Даже не осмотрели!» — подчеркнула женщина.

Как утверждает мать волгоградца, на фоне всей этой ситуации у ее сына развился тяжелый невроз. Мужчина внезапно перестал разговаривать.

V1.ru направил запрос в военную прокуратуру по Волгоградскому гарнизону, а также в штаб Южного военного округа.

Ранее сообщалось, что в Лянторе Ханты-Мансийского автономного округа (ХМАО) неизвестные сломали руку в баре бойцу, который вернулся со спецоперации из-за ранения.

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      Анна Щербакова
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