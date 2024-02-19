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09:09, 19 февраля 2024Россия

Вернувшемуся из-за ранения с СВО российскому бойцу сломали руку в баре

В ХМАО неизвестные сломали руку в баре вернувшемуся из-за ранения с СВО бойцу

Фото: Екатерина Якель / «Лента.ру»

В Лянторе Ханты-Мансийского автономного округа (ХМАО) неизвестные сломали руку в баре бойцу, который вернулся со специальной военной операции (СВО) из-за ранения. Об этом сообщили в группе «Лянтор против коррупции» во «ВКонтакте».

Источник, знакомый с ситуацией, отметил, что россиянин сидел в баре вместе с друзьями. Молодые люди вели себя спокойно и никого не тревожили.

«В этот же день отмечала юбилей компания. Естественно, все мужики там перепили. Водка в голову, бес в ребро. Парень демобилизован по ранению, остался без глаза на СВО и в мирное время получил травму руки после стычки с пьяными», — говорилось в посте в паблике.

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      Анна Щербакова
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