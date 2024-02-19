Вернувшемуся из-за ранения с СВО российскому бойцу сломали руку в баре

В ХМАО неизвестные сломали руку в баре вернувшемуся из-за ранения с СВО бойцу

В Лянторе Ханты-Мансийского автономного округа (ХМАО) неизвестные сломали руку в баре бойцу, который вернулся со специальной военной операции (СВО) из-за ранения. Об этом сообщили в группе «Лянтор против коррупции» во «ВКонтакте».

Источник, знакомый с ситуацией, отметил, что россиянин сидел в баре вместе с друзьями. Молодые люди вели себя спокойно и никого не тревожили.

«В этот же день отмечала юбилей компания. Естественно, все мужики там перепили. Водка в голову, бес в ребро. Парень демобилизован по ранению, остался без глаза на СВО и в мирное время получил травму руки после стычки с пьяными», — говорилось в посте в паблике.

В окружной полиции корреспонденту Ura.ru рассказали, что к ним заявления о драке не поступало. Между тем сотрудники правоохранительных органов начали проводить проверку.

Ранее сообщалось, что в Невинномысске избили участника спецоперации на костылях.

Когда мужчин удалось разнять, напавшие на военного горожане скрылись. Спустя некоторое время они были задержаны.