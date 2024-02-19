В России захотели вновь повысить утильсбор на сельхозтехнику

«Ъ»: Минпромторг хочет вновь повысить утильсбор на сельхозтехнику в 5-10 раз

Минпромторг хочет вновь повысить утилизационный сбор на сельскохозяйственную технику в 5-10 раз, об этом сообщает «Коммерсантъ».

Стоимость мощных импортных комбайнов, тракторов и опрыскивателей может вырасти н 5-10 миллионов рублей за единицу. Меры рассматриваются в ведомстве, несмотря на снижение рентабельности аграрного сектора.

Ассоциация аграриев России и Ассоциация дилеров сельхозтехники 14 февраля обратились к главе Минпромторга Денису Мантурову с просьбой учесть позицию отрасли и отказаться от повышения утильсбора.

В ведомстве в свою очередь заявили, что следят за изменениями рынка, в том числе импорта соответствующей техники, и будут принимать решения в зависимости от ситуации. В Минсельхозе рассказали изданию, что такой проект пока не поступал на рассмотрение.

Утильсбор на сельхозтехнику в последний раз увеличивался в 2023 году, участники рынка узнали о нем постфактум. Решение коснулось тракторов мощностью с мощностью двигателя 31-340 лошадиных сил. Импортная техника подорожала на 1,3 миллиона рублей, напомнили в ассоциациях.

Источник издания уточнил, что рост утильсбора может повысить себестоимость продукции растениеводства на 5-7 процентов, животноводства — на 2-5 процентов.

В декабре замруководителя фракции Госдумы «Новые люди» Сардана Авксентьева выступила с инициативой о моратории на утилизационный сбор для российских водителей.

