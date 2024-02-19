Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталДеловой климатСоциальная сфераИнвестиции
02:24, 19 февраля 2024Экономика

В России захотели вновь повысить утильсбор на сельхозтехнику

«Ъ»: Минпромторг хочет вновь повысить утильсбор на сельхозтехнику в 5-10 раз

Фото: Nikolay Gyngazov / Globallookpress.com

Минпромторг хочет вновь повысить утилизационный сбор на сельскохозяйственную технику в 5-10 раз, об этом сообщает «Коммерсантъ».

Стоимость мощных импортных комбайнов, тракторов и опрыскивателей может вырасти н 5-10 миллионов рублей за единицу. Меры рассматриваются в ведомстве, несмотря на снижение рентабельности аграрного сектора.

Ассоциация аграриев России и Ассоциация дилеров сельхозтехники 14 февраля обратились к главе Минпромторга Денису Мантурову с просьбой учесть позицию отрасли и отказаться от повышения утильсбора.

В ведомстве в свою очередь заявили, что следят за изменениями рынка, в том числе импорта соответствующей техники, и будут принимать решения в зависимости от ситуации. В Минсельхозе рассказали изданию, что такой проект пока не поступал на рассмотрение.

Утильсбор на сельхозтехнику в последний раз увеличивался в 2023 году, участники рынка узнали о нем постфактум. Решение коснулось тракторов мощностью с мощностью двигателя 31-340 лошадиных сил. Импортная техника подорожала на 1,3 миллиона рублей, напомнили в ассоциациях.

Источник издания уточнил, что рост утильсбора может повысить себестоимость продукции растениеводства на 5-7 процентов, животноводства — на 2-5 процентов.

В декабре замруководителя фракции Госдумы «Новые люди» Сардана Авксентьева выступила с инициативой о моратории на утилизационный сбор для российских водителей.

Что думаешь? Оцени!
      Марина Совина
      Обсудить
      Последние новости

      «Это наша искренняя позиция». Пашинян заявил, что Армения не является союзницей России в вопросе Украины

      Более 50 человек погибли в результате столкновений в Папуа — Новой Гвинее

      В России захотели вновь повысить утильсбор на сельхозтехнику

      Стало известно о попытках Запада предотвратить развал ВСУ

      Пластический хирург перечислил самые популярные операции у мужчин

      Военкор Пегов сообщил о вхождении российских войск в Работино

      В США предложили передавать оружие Украине в кредит

      Стало известно о проработке сценариев НАТО на случай возможного нападения России

      На Западе заявили об американских приказах Украине наносить удары по России

      В США назвали условие для мира на Украине

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше