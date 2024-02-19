В России запустят первое производство отечественных подушек безопасности

В России в 2025 году запустят первое производство отечественных подушек безопасности. Это произойдет на территории предприятия «Соллерс» в Ульяновске, сообщает РИА Новости.

Для реализации проекта компания получила заем на сумму 1,2 миллиарда рублей от Фонда развития промышленности (ФРП). Деньги пойдут на закупку необходимого оборудования.

Ранее в феврале сообщалось, что «АвтоВАЗ» нашел альтернативного поставщика подушек безопасности.

Все подушки безопасности для машин российского производства импортируются из других стран. Из-за проблем с поставками, например, «АвтоВАЗ» одно время выпускал машины вовсе без подушек безопасности. В таком виде с конвейера сходили Lada Vesta и Granta.