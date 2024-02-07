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10:51, 7 февраля 2024Экономика

«АвтоВАЗ» перешел на нового поставщика подушек безопасности

В «АвтоВАЗе» перешли на нового поставщика подушек безопасности для Lada

Фото: Elena Mayorova / Globallookpress.com

Российский концерн «АвтоВАЗ» с 7 февраля 2024 года перешел на альтернативного поставщика подушек безопасности для автомобилей Lada Vesta. С этой даты машины будут оснащать двумя подушками безопасности, сообщает «Прайм» со ссылкой на заявление компании.

Предыдущий поставщик подушек безопасности отказался отгружать подушки безопасности в связи с санкциями. На этом фоне концерн выпустил ограниченную партию более доступных Vesta и Granta без этих элементов системы безопасности. Это было сделано для сохранения бесперебойного производства и занятости персонала, заявили в «АвтоВАЗе».

До конца февраля в концерне планируют вернуть подушку безопасности водителя на Lada Granta, а в марте — элемент системы безопасности для переднего пассажира. Реализовать эти меры хотят после проведения необходимых испытаний, уточнили в концерне. Глава «АвтоВАЗа» Максим Соколов отметил, что сейчас ведутся активные работы по оснащению подушками безопасности моделей Legend и Travel.

Ранее агентство «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу «АвтоВАЗа» сообщило, что по итогам января 2024 года продажи автомобилей Lada выросли на 19,3 процента в сравнении с тем же периодом 2023-го. В общей сложности за первый месяц этого года было реализовано 20 835 автомобилей.

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