В российской части Арктики начали создавать умные теплицы

Минобрнауки России сообщило о создании умных теплиц в Норильске

В российской части Арктики начали создание умных теплиц. О разработке в Норильске сообщило Минобрнауки России в своем Telegram-канале.

Отмечается, что исследователи из Заполярного государственного университета разработали автоматизированную систему управления микроклиматом теплиц, которая использует методы нечеткой логики.

Созданная нейро-нечеткая самообучающаяся система эффективно реагирует на показания датчиков, в связи с чем при обнаружении отклонений может «додумать» диапазон изменений условий окружающей среды. Подобные комплексы, отмечает пресс-служба ведомства, будут актуальны для Норильска. Помимо того, предполагается, что искусственный интеллект поможет в разработке новых подходов в сельском хозяйстве за Полярным кругом.

Ранее российский вирусолог Алексей Аграновский заявил, что формальная логика позволяет предположить, что во льдах Арктики и сибирской вечной мерзлоте могут храниться в замороженном состоянии опасные древние вирусы.