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09:07, 19 февраля 2024Мир

Главным достижением Байдена назвали изгнание Трампа из Белого дома

NYT: Байден занял 14-е место в рейтинге лучших президентов США из-за Трампа

Фото: Kevin Lamarque / Reuters

Президент США Джо Байден занял 14-ю строчку в рейтинге лучших американских лидеров, но своим местом он обязан предшественнику Дональду Трампу. Об этом сообщает The New York Times.

Согласно опросу ученых, проведенному ко Дню президентов, главным достижением Байдена, учитывая его низкий рейтинг одобрения, стало изгнание Трампа, расположившегося на последнем месте рейтинга, из Белого дома.

«Самым важным достижением Байдена, возможно, является то, что он спас президентское кресло от Трампа, возобновил более традиционный стиль президентского руководства и готовится этой осенью не допустить, чтобы этот пост оказался в руках его предшественника», — заявили авторы опроса Джастин Вон и Брэндон Роттингхаус.

Как отмечает издание, список, как обычно, возглавляют Авраам Линкольн, Франклин Рузвельт, Джордж Вашингтон, Теодор Рузвельт и Томас Джефферсон, поскольку историки, независимо от их партийной принадлежности и личных взглядов, в целом разделяют схожие взгляды на деятельность многих президентов.

Ранее Байден во время обращения к членам Палаты представителей США перепутал Украину и НАТО. Он призвал конгрессменов проголосовать за законопроект по финансированию Украины, Израиля и Тайваня, чтобы «не позволять НАТО раскалываться».

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      Дарья Балацкая
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