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10:50, 18 февраля 2024Мир

Байден перепутал Украину и НАТО

Fox News: Джо Байден перепутал Украину и НАТО в обращении о финансировании ВСУ

Фото: Kevin Lamarque / Reuters

В субботу, 17 февраля, во время обращения к членам Палаты представителей президент США Джо Байден перепутал Украину и НАТО. Об оплошности главы государства сообщает Fox News.

Призывая членов Конгресса вернуться в Вашингтон, округ Колумбия, для голосования по законопроекту, который позволит выделить деньги Украине, Израилю и Тайваню, Байден призвал не позволять НАТО раскалываться.

«Идея о том, что мы собираемся уйти с Украины, идея о том, что мы собираемся позволить НАТО расколоться, полностью противоречит интересам Соединенных Штатов Америки. Это противоречит нашему слову, которое мы давали еще со времен Эйзенхауэра. Поэтому пришло время убедиться, что Конгресс принял закон о финансировании НАТО», — заявил он.

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После выступления Байдена Республиканский национальный комитет в соцсети X (бывший Twitter) напомнил президенту, что ни Украина, ни Израиль, ни Тайвань не являются членами военного альянса.

Ранее Сенат США принял двухпартийный законопроект, который одобряет пакет помощи трем странам в размере 95,3 миллиона долларов на оборонные цели. Однако Палата представителей ушла в двухнедельный отпуск и, по словам ее спикера, Майка Джонсона, не будет «спешить» с его принятием. По его словам, принудить к этому решению конгрессменов не удастся, а прежде, чем решать проблемы по всему миру, необходимо принять меры по обеспечению безопасности на южной границе страны.

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      Вячеслав Агапов
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