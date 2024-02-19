Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
15:07, 19 февраля 2024Мир

В США заявили о возможности поставок Украине ATACMS увеличенной дальности

NBC: Байден склоняется к тому, чтобы дать Киеву ATACMS увеличенной дальности

Фото: 8th United States Army / Handout / Reuters

После нескольких месяцев запросов со стороны украинских чиновников администрация действующего президента США Джо Байдена работает над тем, чтобы дать Украине новые баллистические ракеты ATACMS увеличенной дальности. Об этом со ссылкой на источники в правительстве США сообщает телеканал NBC.

Теперь, по словам чиновников, США склоняются к отправке версии ракеты большей дальности, которая позволит Украине наносить удары по территории Крымского полуострова.

Представители Пентагона в свою очередь отметили, что у США ограниченный запас ATACMS, и поэтому эти ракеты вряд ли будут отправлены Киеву без пополнения американских запасов и без одобрения финансирования Украины со стороны Конгресса.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский в ходе встречи с двухпартийной делегацией Палаты представителей Конгресса США обсудил поставки Киеву американских дальнобойных ракет ATACMS, но договориться об этом не смог. «И третий ключевой вопрос — подчеркнул важность дальнобойности нашего оружия, в частности ATACMS на 300 километров, относительно которых пока нет, к сожалению, решения», — подчеркнул он.

Что думаешь? Оцени!
      Виктория Кондратьева
      Обсудить
      Последние новости

      В России отреагировали на ограничение банками ОАЭ расчетов с Россией

      Минобороны рассказало о ситуации в районе освобожденной Авдеевки

      Российские войска улучшили положение на одном из направлений

      Павел Деревянко высказался о ритме жизни в Москве

      Жители Нижегородской области сообщили о звуке взрыва

      Россиянам напомнили об оплате налога на доход по вкладам

      Зеленский посетил ВСУ на купянском направлении

      Премьер Чехии обвинил протестующих фермеров в работе на Кремль

      Рецидивиста арестовали за приставания к российским школьницам на улице

      В ДНР рассказали о военных преступления ВСУ против жителей Авдеевки

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше