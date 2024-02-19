В США заявили о возможности поставок Украине ATACMS увеличенной дальности

NBC: Байден склоняется к тому, чтобы дать Киеву ATACMS увеличенной дальности

После нескольких месяцев запросов со стороны украинских чиновников администрация действующего президента США Джо Байдена работает над тем, чтобы дать Украине новые баллистические ракеты ATACMS увеличенной дальности. Об этом со ссылкой на источники в правительстве США сообщает телеканал NBC.

Теперь, по словам чиновников, США склоняются к отправке версии ракеты большей дальности, которая позволит Украине наносить удары по территории Крымского полуострова.

Представители Пентагона в свою очередь отметили, что у США ограниченный запас ATACMS, и поэтому эти ракеты вряд ли будут отправлены Киеву без пополнения американских запасов и без одобрения финансирования Украины со стороны Конгресса.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский в ходе встречи с двухпартийной делегацией Палаты представителей Конгресса США обсудил поставки Киеву американских дальнобойных ракет ATACMS, но договориться об этом не смог. «И третий ключевой вопрос — подчеркнул важность дальнобойности нашего оружия, в частности ATACMS на 300 километров, относительно которых пока нет, к сожалению, решения», — подчеркнул он.

