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11:48, 19 февраля 2024Культура

В Турции отменили фестиваль «Би-2»

В Турции отменили четырехдневный музыкальный фестиваль группы «Би-2»

Фото: Anton Belitsky / Globallookpress.com

В Турции отменили четырехдневный музыкальный фестиваль рок-группы «Би-2». Об этом сообщает Telegram-канал SHOT.

Мероприятие под названием «Каникулы с Би-2» должно было состояться в конце апреля в пятизвездочном отеле Marti Myra в турецком городе Кемер. Ведущими должны были стать актеры Алекс Дубас и Максим Виторган, а стоимость билетов на фестиваль вместе с проживанием в гостинице варьировалась от 289 до 379 тысяч рублей.

По данным издания, отмена мероприятия произошла из-за скандала в Таиланде — тогда коллектив дал на острове несколько концертов без специального разрешения, после чего участников группы депортировали в Израиль. Сейчас музыканты находятся в Испании где, по их словам, пишут новые песни.

Ранее вокалист рок-группы «Би-2» Лева (настоящее имя — Егор Бортник, внесен Минюстом в реестр иноагентов) опубликовал фото и видео, сделанные во время заключения в тайской тюрьме. На размещенных музыкантом кадрах видно, что в камерах отсутствуют кровати — участники группы и другие заключенные лежат на полу на пледах.

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      Анастасия Астахова
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