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15:49, 19 февраля 2024Наука и техника

В зоне СВО заметили боеприпасы «Смельчак»

Российские военные применили управляемые мины «Смельчак» в зоне СВО
СюжетСпециальная военная операция (СВО) на Украине

Фото: Дмитрий Макеев / РИА Новости

Управляемые мины «Смельчак» для минометов «Тюльпан» заметили в распоряжении российских военных в зоне специальной военной операции (СВО). Фотография готового к применению боеприпаса появилась в социальных сетях, пишет «Российская газета».

Комплекс корректируемого вооружения «Смельчак» предназначен для поражения бронетехники, артиллерии и укреплений противника. Боеприпас входит в арсенал самоходных минометов особой мощности 2С4 «Тюльпан» калибра 240 миллиметров.

Базовую версию «Смельчака» приняли на вооружение в 1982 году. Для наведения боеприпаса используют лазерный целеуказатель-дальномер. Траектория полета «Смельчака» корректируется импульсными двигателями на конечном участке полета.

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Базовая версия мины несет 32 килограмма взрывчатого вещества, а дальность полета составляет 9,2 километра. Модернизированный «Смельчак-М», который содержит 40 килограммов взрывчатки, способен пролететь 9,5 километра.

В январе стало известно, что министр обороны Сергей Шойгу проверил выполнение гособоронзаказа по производству и ремонту артиллерийских систем 2С19 «Мста-С», 2С3 «Акация», 2С4 «Тюльпан», 2С5 «Гиацинт» и 2С35 «Коалиция-СВ» на «Уралтрансмаше», который в шесть раз нарастил объем выпуска машин.

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      Даниил Иринин
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