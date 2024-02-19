Великобритания заявила о передаче почти всех своих САУ AS-90 Украине

Минобороны Великобритании: Лондон передал почти все свои САУ AS-90 Украине

Великобритания передала Украине почти все свои самоходные артиллерийские установки (САУ) AS-90. Об этом сообщил глава Минобороны Соединенного Королевства Джеймс Хиппи, его цитирует ТАСС.

«Вклад Великобритании в артиллерию Украины не ограничивается нашими артиллерийскими запасами, а гораздо больше и составляет сотни тысяч боеприпасов», — заявил военный, добавив, что Лондон оставил необходимый для собственной защиты резерв боеприпасов.

Ранее в Великобритании раскрыли траты на военную поддержку Украины. Как указал замминистра обороны Тимоти Эллиот-Мюррей-Кининмаунд, Соединенное Королевство с декабря 2021 года выделило более семи миллиардов фунтов стерлингов на помощь Киеву.