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06:17, 14 февраля 2024Мир

В Великобритании раскрыли затраты на военную поддержку Украины

В Британии заявили о трате 7,1 миллиарда фунтов на военную поддержку Украины

Фото: Stefan Rousseau / Reuters

Замминистра обороны Великобритании Тимоти Эллиот-Мюррей-Кининмаунд озвучил общую сумму средств, потраченных Лондоном на поддержку Украины с декабря 2021 года. В ответе на соответствующий парламентский запрос члена Палаты лордов Британии Дейла Кэмпбелла-Сейворса представитель британского Минобороны (МО) заявил, что за указанный период страна потратила на Киев 7,1 миллиарда фунтов. «Лента.ру» ознакомилась с текстом заявления замглавы МО Британии.

«Спросить правительство Его Величества, какова общая стоимость всех форм военной поддержки, выделенной для Соединенным Королевством Украине с декабря 2021 года», — ранее спрашивал Кэмпбелла-Сейворс у правительства.

На вопрос парламентария ответил Эллиот-Мюррей-Кининмаунд. «С декабря 2021 года Великобритания выделила военную помощь Украине на сумму 7,1 миллиарда фунтов стерлингов. Сюда входит последний пакет военной поддержки на сумму 2,5 миллиарда фунтов стерлингов, объявленный 12 января премьер-министром [Великобритании Риши Сунаком]», — пояснил он.

12 января президент Украины Владимир Зеленский и премьер-министр Великобритании Риши Сунак подписали соглашение о гарантиях безопасности для Украины сроком на 10 лет. Сообщалось, что двустороннее соглашение будет действовать до вступления Украины в НАТО. Также предусмотрена возможность продления договора после истечения 10-летнего срока.

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Сунак подчеркивал, что это первое двустороннее соглашение о гарантиях безопасности, которые подписывает Украина. Он также отмечал, что ранее Британия поддерживала Украину поставками оружия и финансовой помощью.

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      Кирилл Садовский
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