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11:43, 19 февраля 2024Мир

Власти Венгрии проигнорировали переговоры с сенаторами США о НАТО

Власти Венгрии не стали встречаться с сенаторами США по членству Швеции в НАТО

Фото: Dominika Zarzycka / Keystone Press Agency / Globallookpress.com

Власти Венгрии проигнорировали визит двухпартийной делегации сенаторов США и не стали с ними встречаться для обсуждения членства Швеции в НАТО. Об этом сообщает агентство Associated Press.

Сенатор Джинн Шахин заявила, что разочарована, поскольку ни один из членов венгерского правительства не принял приглашения встретиться с делегацией. Она выразила надежду, что вступление Швеции в альянс будет представлено на ратификацию, когда венгерские законодатели вновь соберутся 26 февраля.

По словам члена американской делегации Криса Мерфи, отказ правительства премьер-министра Венгрии Виктора Орбана встретиться был «странным и тревожным». «Мы достаточно мудры в политике, чтобы знать, что если Орбан захочет, чтобы это произошло, тогда парламент примет это решение», — сказал он.

Ранее премьер-министр Венгрии заверил, что парламент Венгрии ратифицирует соглашение о вступлении Швеции в НАТО во время начала весенней сессии, которая стартует 26 февраля.

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      Семен Александров
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