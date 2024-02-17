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19:07, 17 февраля 2024Мир

Орбан заявил о планах парламента Венгрии ратифицировать вступление Швеции в НАТО

Премьер-министр Венгрии Орбан: парламент ратифицирует вступление Швеции в НАТО

Фото: Johanna Geron / Reuters

Парламент Венгрии ратифицирует соглашение о вступлении Швеции в НАТО во время начала весенней сессии, которая стартует 26 февраля. Об этом сообщил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, передает ТАСС.

«Наш спор со Швецией близится к завершению. Вместе со шведским премьер-министром [Ульфом Кристерссоном] мы предприняли важные шаги по восстановлению доверия», — заявил Орбан. По его словам, в начале весенней сессии, которая начнется 26 февраля, парламент ратифицирует вступление Швеции в альянс.

Ранее министр иностранных дел Швеции Тобиас Биллстрем выразил надежду на скорейшее одобрение Венгрией заявки страны на членство в НАТО.

До этого в парламенте Венгрии предложили проголосовать по заявке Швеции в конце февраля. Уточнялось, что ратификация заявки требует встречи двух премьер-министров в Будапеште.

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      Олег Давыдов
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