Орбан заявил о планах парламента Венгрии ратифицировать вступление Швеции в НАТО

Премьер-министр Венгрии Орбан: парламент ратифицирует вступление Швеции в НАТО

Парламент Венгрии ратифицирует соглашение о вступлении Швеции в НАТО во время начала весенней сессии, которая стартует 26 февраля. Об этом сообщил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, передает ТАСС.

«Наш спор со Швецией близится к завершению. Вместе со шведским премьер-министром [Ульфом Кристерссоном] мы предприняли важные шаги по восстановлению доверия», — заявил Орбан. По его словам, в начале весенней сессии, которая начнется 26 февраля, парламент ратифицирует вступление Швеции в альянс.

Ранее министр иностранных дел Швеции Тобиас Биллстрем выразил надежду на скорейшее одобрение Венгрией заявки страны на членство в НАТО.

До этого в парламенте Венгрии предложили проголосовать по заявке Швеции в конце февраля. Уточнялось, что ратификация заявки требует встречи двух премьер-министров в Будапеште.