Швеция выразила надежду на скорейшее одобрение Венгрией ее заявки в НАТО

Глава МИД Швеции Биллстрем: Стокгольм ожидает, что Венгрия одобрит заявку в НАТО

Ожидается, что Венгрия вскоре одобрит заявку Стокгольма на членство в НАТО. Такую надежду выразил министр иностранных дел Швеции Тобиас Биллстрем, сообщает Reuters.

«Мы приветствуем, что Турция завершила процесс ратификации, и ожидаем, что Венгрия вскоре последует этому примеру», — заявил глава МИД Швеции в своем выступлении перед парламентом.

Как отмечает агентство, Венгрия является единственным членом НАТО, который еще не одобрил заявку Швеции на вступление в альянс, поскольку Будапешт обвиняет шведское руководство в подрыве демократии в стране.

Ранее в парламенте Венгрии предложили проголосовать по заявке Швеции в конце февраля. Уточняется, что ратификация заявки требует встречи двух премьер-министров в Будапеште.