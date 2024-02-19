Во Франции одобрили проведение голосования на выборах президента России

Посольство: Франция согласовала голосование на выборах президента России

Во Франции одобрили проведение голосования на выборах президента России, рассказали ТАСС в посольстве в Париже.

«Французские власти подтвердили обеспечение безопасности дипломатических и консульских учреждений РФ на период выборов», — отметили в пресс-службе российской дипмиссии.

Голосование будет организовано в посольстве России в Париже, генеральных консульства в Страсбурге и Марселе, а также в канцелярии России в Вильфранш-сюр-Мер. Отдать свои голоса россияне смогут в воскресенье, 17 марта.

В России же голосование будет длиться три дня — 15, 16 и 17 марта. В 29 регионах страны также будет возможно отдать свой голос дистанционно.

До участия в выборах допущены действующий глава государства Владимир Путин, а также три депутата Госдумы: Николай Харитонов от КПРФ, Леонид Слуцкий от ЛДПР и Владислав Даванков от «Новых людей».