Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
12:10, 19 февраля 2024Силовые структуры

Военкора Коца задержали с наркотиками в Москве

Baza: в Москве задержали военкора Коца с марихуаной

Фото: Марина Молдавская / Коммерсантъ

В Москве задержали военного корреспондента Александра Коца с наркотиками. Об этом сообщает издание Baza в своем Telegram-канале.

По его данным, это произошло 10 февраля. Полицейские остановили журналиста на улице Декабристов и заметили, что он нервничает. Тогда правоохранители досмотрели Коца и нашли у него сверток с каким-то веществом. Позже экспертиза показала, что это два грамма марихуаны.

Военкор признался, что купил марихуану и забрал его из тайника в доме. Теперь силовики ищут того, кто продал запрещенное вещество и планируют возбудить против него дело за торговлю наркотикам.

Ранее стало известно, что Омский гарнизонный военный суд приговорил к 6,5 года лишения свободы военнослужащего Ивана Поварницына за сбыт наркотиков.

Что думаешь? Оцени!
      Екатерина Кашурникова
      Обсудить
      Последние новости

      Российские военные взяли под контроль коксохимический завод в Авдеевке. Ранее там укрывались бойцы ВСУ

      Директор «Ленкома» раскрыл подробности своего состояния после госпитализации

      Названы сроки начала съемок фильма о Жириновском

      Сжегшей паспорт российской блогерше продлили домашний арест

      Россияне устроили массовую драку на спартакиаде из-за биатлона

      В Германии заявили о сфере поставок БПЛА в новом пакете санкций ЕС против России

      Турист отправился на вулкан в Индонезии и не выжил из-за истощения

      Военкора Коца задержали с наркотиками в Москве

      МИД Китая оценил сообщение о размещении оружия России в космосе

      Ростовские власти опровергли работу систем ПВО после сообщения о звуках взрыва

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше