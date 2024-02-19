Военкора Коца задержали с наркотиками в Москве

Baza: в Москве задержали военкора Коца с марихуаной

В Москве задержали военного корреспондента Александра Коца с наркотиками. Об этом сообщает издание Baza в своем Telegram-канале.

По его данным, это произошло 10 февраля. Полицейские остановили журналиста на улице Декабристов и заметили, что он нервничает. Тогда правоохранители досмотрели Коца и нашли у него сверток с каким-то веществом. Позже экспертиза показала, что это два грамма марихуаны.

Военкор признался, что купил марихуану и забрал его из тайника в доме. Теперь силовики ищут того, кто продал запрещенное вещество и планируют возбудить против него дело за торговлю наркотикам.

Ранее стало известно, что Омский гарнизонный военный суд приговорил к 6,5 года лишения свободы военнослужащего Ивана Поварницына за сбыт наркотиков.