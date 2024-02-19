Врач раскрыл ведущий к импотенции напиток

Пиво ведет к импотенции и бесплодию, предупредил хирург Александр Умнов. Вредный для мужчин напиток врач раскрыл в комментарии для NEWS.ru.

Пиво вредит мужской потенции и здоровью из-за содержания в нем солей тяжелых металлов, объяснил хирург. В то же время врач уточнил, что вызываемые пивом проблемы появляются не сразу, а с годами.

Из-за солей тяжелых металлов снижается выработка гормона тестостерона. Он отвечает за мужское здоровье, влияет на производство сперматозоидов у мужчин и яйцеклеток у женщин. У мужчин при потреблении пива активнее вырабатываются женские половые гормоны — эстрогены. Это приводит к проблемам с потенцией и увеличению грудных желез

Александр Умнов хирург

При этом он отметил, что пиво может негативно влиять и на женское здоровье. В частности, у часто пьющих пиво женщин нарушается гормональный фон, появляется лишний вес и гинекологические проблемы, предупредил хирург. «Из-за регулярного и длительного употребления пива у женщин может нарушиться менструальный цикл», — заключил Умнов.

Ранее уролог Александр Королев перечислил мужские привычки, вредящие здоровью. По его словам, главным виновником нарушения гормонального фона у мужчин является чрезмерное употребление рафинированных углеводов, например, хлебобулочных изделий, хлопьев для завтрака или дешевых макарон.