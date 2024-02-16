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08:32, 16 февраля 2024Забота о себе

Названы снижающие уровень тестостерона мужские привычки

Уролог Королев: рафинированные углеводы подавляют выработку тестостерона

Фото: G-Stock Studio / Shutterstock / Fotodom

Уровень тестостерона в мужском организме может упасть из-за старения или из-за нездорового образа жизни, заявил уролог, онколог Александр Королев. В беседе с «Лентой.ру» кандидат медицинских наук назвал привычки, снижающие уровень этого гормона.

По словам уролога, главным виновником нарушения гормонального фона у мужчин является чрезмерное употребление рафинированных углеводов (например, хлебобулочных изделий, хлопьев для завтрака или дешевых макарон). Из-за них повышается уровень инсулина, что приводит к подавлению выработки тестостерона, объяснил врач. Кроме того, постоянный повышенный уровень инсулина может в конечном итоге привести к ожирению и диабету II типа.

Кроме того, уровень тестостерона может снижаться из-за употребления мяса, которое содержит антибиотики и синтетические гормоны. Они могут нанести ущерб гормональному фону человека, предупредил специалист.

Снижение уровня тестостерона может вызвать усталость, депрессию, снижение полового влечения и ряд других проблем со здоровьем

Также Королев отметил, что на уровень гормона негативно влияет хронический стресс. Из-за него в организме повышается уровень кортизола, что в свою очередь нарушает выработку тестостерона.

Исследования доказали, что большинство муниципальных систем водоснабжения содержат синтетические эстрогены, которые способствуют гормональному дисбалансу как у мужчин, так и у женщин. Защитите себя от нефильтрованной городской воды, установив дома фильтр для воды

Александр Королевуролог, онколог
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Одной из главных причин дисбаланса гормонов в мужском организме онколог назвал употребление пива. Хмель, содержащийся в большинстве сортов пива, обладает эстрогеноподобными свойствами, что приводит к снижению уровня тестостерона. Специалист призвал отказаться от пива и ограничить употребление алкоголя в целом, чтобы поддерживать в норме уровень тестостерона.

Ранее уролог Михаил Странадко перечислил заболевания, которыми мужчины рискуют заболеть зимой. Среди них он назвал цистит и пиелонефрит.

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      Вера Владзиевская
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