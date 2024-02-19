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19:28, 19 февраля 2024Забота о себе

Врачи указали на неожиданную причину ожирения

Эндокринолог Гоголев предупредила, что обезвоживание может вызвать ожирение

Фото: Anatta_Tan / Shutterstock / Fotodom

Постоянное обезвоживание может стать одной из причин развития ожирения. Такую неожиданную причину набора лишнего веса в беседе с «Лентой.ру» назвали эндокринолог «ГУТА КЛИНИК» Сайыына Гоголева и главный внештатный специалист Академии «Докстарклаб», эндокринолог Юлия Сорокина.

Гоголева объяснила, что жидкость необходима для человеческого организма, клетки которого на 70-90 процентов состоят из воды, чтобы поддерживать нормальный обмен веществ. При обезвоживании же снижается проницаемость клеточных мембран, а глюкозы хуже проникает в клетки, предупредила эндокринолог.

Глюкоза — энергетический субстрат. И при ее нехватке организму требуется большее количество энергии (пищи). Человек ощущает голод, начинает много есть, и избыток калорий откладывается в виде жира

Сайыына Гоголеваэндокринолог

Сорокина добавила, что из-за особенностей работы нервной системой человек может не сразу понять, испытывает ли он голод или жажду. Чаще всего такую ситуацию описывают, как «хочется чего-то», указала врач. Из-за этого человек может утолить жажду не просто водой, а более вкусными сладкими напитками.

После употребления соков, газировки, сладкого чая следует реакция организма на быстрое усвоение, повышение, а затем и снижение сахара. Организм вновь воспринимает состояние как голод и требует его утолить

Юлия Сорокинаэндокринолог
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В результате чрезмерное употребление пищи входит в привычку, что приводит к набору веса, подытожила Сорокина.

Ранее эндокринолог Хадишат Бопхоева объяснила неэффективность марафонов для похудения. Она предупредила, что после марафонов вес может снова увеличиться.

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      Вера Владзиевская
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