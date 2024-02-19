Жители Нижегородской области сообщили о звуке взрыва

Жители города Кстово Нижегородской области сообщили о звуке взрыва

Жители города Кстово в Нижегородской области сообщили о звуке взрыва. Об этом пишет Telegram-канал Ni Mash.

Там также опубликовали момент взрыва. На видео попал громкий хлопок, похожий на взрыв. Предварительно, его слышали в соседних районах Кстово. Жители Щербинок, Лысково и Комарово также почувствовали сильную вибрацию.

Как впоследствии уточнил источник РИА Новости , громкий звук в российском регионе был связан с преодолением сверхзвукового барьера самолетом.

Ранее о взрывах сообщили жители Ростова-на-Дону. Власти впоследствии опровергли данные о работе систем противовоздушной обороны в регионе.