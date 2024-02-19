Жители российского города сообщили о звуке взрыва в нескольких районах

Жители Ростова-на-Дону сообщили о звуках взрыва

Жители Ростова-на-Дону сообщили о звуках взрыва. Об этом сообщает Telegram-канал Don Mash.

Издание 161.ru сообщило в Telegram, что грохот был слышен почти во всех районах областного центра. Также о громких звуках сообщили подписчики канала из Батайска, Азова, Аксая, Таганрога, Чалтыря и Зернограда.

Официальной информации об источниках звуков на момент публикации материала нет.

16 февраля в небе над Ростовской областью также раздались громкие звуки. Глава региона Василий Голубев сообщил, что они были связаны с работой российских военнослужащих в зоне проведения спецоперации.