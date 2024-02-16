Губернатор Ростова-на-Дону связал громкие звуки в городе с действиями военных

Ростовский губернатор Голубев: громкие звуки в городе связаны с задачами на СВО

Громкие звуки в Ростове-на-Дону связаны с действиями российских военных. Об этом в своем Telegram-канале заявил губернатор региона Василий Голубев.

По словам главы региона, российские летчики выполняли задачи в зоне специальной военной операции (СВО), именно поэтому громкие звуки были слышны не только в столице региона, но и других городах Ростовской области.

«Ситуация в регионе под контролем», — подытожил губернатор.

Ранее власти Ростова-на-Дону опровергали факт работы систем противовоздушной обороны.

О громких звуках в городе стало известно днем 16 февраля. Горожане успели записать звук сработавшей после грохота сигнализации автомобилей.