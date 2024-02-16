Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
13:17, 16 февраля 2024Россия

Жители Ростова-на-Дону сообщили о звуках взрыва в городе

Жители Ростова-на-Дону сообщили, что в городе слышны громкие звуки взрыва

В Ростове-на-Дону слышны звуки мощных взрывов. Об этом сообщают жители города, их слова приводит Telegram-канал «Новости Ростова — Rostovnews61».

Факт появления в городе звука хлопка подтвердил также находящийся в Ростове-на-Дону корреспондент РБК. О хлопке сообщили и в издании 161.RU.

Горожане успели записать звук сработавшей после неизвестного грохота сигнализации автомобилей. Официальных комментариев по ситуации города от властей не поступало.

Ранее сообщалось, что Украина ударила дроном-камикадзе по российскому региону. Целью Вооруженных сил Украины был объект связи.

В июне 2023 года президент России Владимир Путин заявил, что из-за постоянных обстрелов приграничных территорий России может быть создана «санитарная зона», которая не даст Украине «достать нас».

Что думаешь? Оцени!
      Марк Леонов
      Обсудить
      Последние новости

      Завод в Подмосковье перейдет в госсобственность. Ему принадлежит котельная, из-за которой тысячи людей были без тепла

      iPhone 15 Pro подешевел в России на четверть

      Приговоренной к 27 годам колонии Дарье Треповой запросили новый срок

      Группа бойцов ВСУ заявила о желании сложить оружие

      Выросший на лягушке гриб удивил исследователей

      Крымский мост вновь открыли спустя 25 минут

      Путин прибыл в Челябинск

      Появилось видео с напугавшим жителей Ростова-на-Дону звуком взрыва

      Российских депутатов законодательно обязали быть реалистами

      Врач раскрыла россиянам главные ошибки при лечении прыщей

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше