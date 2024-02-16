Жители Ростова-на-Дону сообщили о звуках взрыва в городе

Жители Ростова-на-Дону сообщили, что в городе слышны громкие звуки взрыва

В Ростове-на-Дону слышны звуки мощных взрывов. Об этом сообщают жители города, их слова приводит Telegram-канал «Новости Ростова — Rostovnews61».

Факт появления в городе звука хлопка подтвердил также находящийся в Ростове-на-Дону корреспондент РБК. О хлопке сообщили и в издании 161.RU.

Горожане успели записать звук сработавшей после неизвестного грохота сигнализации автомобилей. Официальных комментариев по ситуации города от властей не поступало.

Ранее сообщалось, что Украина ударила дроном-камикадзе по российскому региону. Целью Вооруженных сил Украины был объект связи.

В июне 2023 года президент России Владимир Путин заявил, что из-за постоянных обстрелов приграничных территорий России может быть создана «санитарная зона», которая не даст Украине «достать нас».