Ростовские власти опровергли работу средств ПВО после сообщения о громких звуках

«161.ru»: правительство Ростовской области опровергло работу сил ПВО в регионе

Правительство Ростовской области опровергло работу средств противовоздушной обороны (ПВО) в областном центре. Об этом сообщает издание 161.ru.

Незадолго до этого жители Ростова-на-Дону сообщили о звуках взрывов.

В своем сообщении пресс-служба губернатора Ростовской области сослалась на данные Минобороны России.

По информации издания, громкие звуки также были слышны в ряде населенных пунктов области. В частности, о грохоте сообщили жители Аксая, Шахт, Батайска, Азова и Новочеркасска.

В начале февраля несколько украинских беспилотников были перехвачены в небе над российскими регионами. Один из них был сбит над Ростовской областью.

