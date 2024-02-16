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13:36, 16 февраля 2024Россия

Ростовские власти опровергли работу средств ПВО после сообщения о громких звуках

«161.ru»: правительство Ростовской области опровергло работу сил ПВО в регионе

Фото: Unsplash

Правительство Ростовской области опровергло работу средств противовоздушной обороны (ПВО) в областном центре. Об этом сообщает издание 161.ru.

Незадолго до этого жители Ростова-на-Дону сообщили о звуках взрывов.

В своем сообщении пресс-служба губернатора Ростовской области сослалась на данные Минобороны России.

По информации издания, громкие звуки также были слышны в ряде населенных пунктов области. В частности, о грохоте сообщили жители Аксая, Шахт, Батайска, Азова и Новочеркасска.

В начале февраля несколько украинских беспилотников были перехвачены в небе над российскими регионами. Один из них был сбит над Ростовской областью.

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      Алан Босиков
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