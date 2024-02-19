Звезда «Мастера и Маргариты» ответила критикам фильма

Актриса Снигирь: фильм «Мастер и Маргарита» вызывает желание перечитать книгу

Звезда фильма «Мастер и Маргарита», актриса Юлия Снигирь ответила критикам новой экранизации романа Михаила Булгакова. Ее слова приводит РИА Новости.

Актриса заявила, что с уважением относится к классическим произведениям, однако режиссер должен иметь свою точку зрения. «Речь не идет ни о каком эпатаже (...), но режиссер должен быть виден», — отметила Снигирь.

Звезда подчеркнула, что создатель картины Михаил Локшин не стал осовременивать Булгакова, но показал в экранизации контекст написания романа. «Фильм при этом вызывает желание перечитать книгу, что замечательно», — заключила она.

Ранее кинокритик Давид Шнейдеров ответил недовольным зрителям «Мастера и Маргариты». «Не нравится, не смотрите. Вот тем и хорошо кино», — заявил он.