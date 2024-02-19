Культура
ВсеКиноСериалыМузыкаКнигиИскусствоТеатрФотография
13:02, 19 февраля 2024Культура

Звезду «Пиратов Карибского моря» арестовали в США

The Sun: звезда «Пиратов Карибского моря» Кевин МакНэлли был арестован

Фото: Phil Mccarten / Reuters

67-летний актер и звезда серии фильмов «Пираты Карибского моря» Кевин МакНэлли был арестован. Об этом сообщает газета The Sun.

Актера, который известен по роли Джошами Гиббса — первого помощника капитана Джека Воробья — в картине, задержали в Лос-Анджелесе, США, по обвинению в домашнем насилии. Позже МакНэлли был освобожден под залог в 40 тысяч фунтов стерлингов (около 4,6 миллиона рублей) и должен будет предстать перед судом в следующем месяце.

При этом не уточняется, кто является его предполагаемой жертвой. По данным газеты, жена актера не знала об аресте.

Ранее сообщалось, что актер Джонни Депп может появиться в фильме «Пираты Карибского моря 6» в качестве второстепенного персонажа.

Что думаешь? Оцени!
      Варвара Кошечкина
      Обсудить
      Последние новости

      Агент СБУ заложил бомбу под машину политика в Запорожской области, прикинувшись инвалидом. Его ликвидировали

      Названа причина оповещения жителей о чрезвычайной ситуации в Лобне

      Разыскиваемого главу «Ленфильма» заподозрили в вымогательстве

      Израиль объявил президента Бразилии персоной нон грата

      Со снегом в российском городе решили бороться с помощью сточных вод

      В МИД заявили о непрофессионализме ОБСЕ в вопросах наблюдения

      Эксперты оценили влияние задержек помощи Украине на отступление ВСУ из Авдеевки

      Украинские военные заявили об уходе танков в прошлое из-за использования дронов

      Неизвестные обстреляли самолет с пассажирами на борту

      Звезда «Эйфории» появилась на публике в платье с откровенным декольте

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше