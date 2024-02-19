Звезду «Пиратов Карибского моря» арестовали в США

The Sun: звезда «Пиратов Карибского моря» Кевин МакНэлли был арестован

67-летний актер и звезда серии фильмов «Пираты Карибского моря» Кевин МакНэлли был арестован. Об этом сообщает газета The Sun.

Актера, который известен по роли Джошами Гиббса — первого помощника капитана Джека Воробья — в картине, задержали в Лос-Анджелесе, США, по обвинению в домашнем насилии. Позже МакНэлли был освобожден под залог в 40 тысяч фунтов стерлингов (около 4,6 миллиона рублей) и должен будет предстать перед судом в следующем месяце.

При этом не уточняется, кто является его предполагаемой жертвой. По данным газеты, жена актера не знала об аресте.

Ранее сообщалось, что актер Джонни Депп может появиться в фильме «Пираты Карибского моря 6» в качестве второстепенного персонажа.