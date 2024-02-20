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03:44, 20 февраля 2024Бывший СССР

ВСУ выпустили 20 ракет по Донецку

СЦКК: ВСУ выпустили по Куйбышевскому району Донецка 20 ракет из РСЗО

Фото: Clodagh Kilcoyne / Reuters

Вооруженные силы Украины (ВСУ) выпустили 20 ракет из реактивной системы залпового огня (РСЗО) по Куйбышевскому району Донецка. Об этом сообщило представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК) в Telegram-канал.

Тип РСЗО не уточняется. О последствиях не сообщается.

Ранее военкор Семен Пегов сообщил, что переданная ВСУ РСЗО «Вампир», обстреливавшая Белгород, уничтожена. По его словам, система чешского производства RM-70 Vampire была ликвидирована в приграничной зоне с помощью тактического ракетного комплекса. Обнаружили РСЗО операторы из бригады беспилотной авиации ГРОМ «Каскад».

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      Марина Совина
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