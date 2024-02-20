ВСУ выпустили 20 ракет по Донецку

СЦКК: ВСУ выпустили по Куйбышевскому району Донецка 20 ракет из РСЗО

Вооруженные силы Украины (ВСУ) выпустили 20 ракет из реактивной системы залпового огня (РСЗО) по Куйбышевскому району Донецка. Об этом сообщило представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК) в Telegram-канал.

Тип РСЗО не уточняется. О последствиях не сообщается.

Ранее военкор Семен Пегов сообщил, что переданная ВСУ РСЗО «Вампир», обстреливавшая Белгород, уничтожена. По его словам, система чешского производства RM-70 Vampire была ликвидирована в приграничной зоне с помощью тактического ракетного комплекса. Обнаружили РСЗО операторы из бригады беспилотной авиации ГРОМ «Каскад».