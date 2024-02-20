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00:50, 20 февраля 2024Бывший СССР

Военкор сообщил об уничтожении обстреливавшей Белгород украинской РСЗО

WarGonzo: операторы ГРОМ «Каскад» уничтожили обстрелявшую Белгород РСЗО ВСУ

Фото: Viacheslav Ratynskyi / Reuters

Переданная Вооруженным силам Украины (ВСУ) реактивная система залпового огня (РСЗО) «Вампир», обстреливавшая Белгород, уничтожена. Об этом сообщил военкор Семен Пегов в Telegram-канале WarGonzo.

Он уточнил, что система чешского производства RM-70 Vampire была ликвидирована в приграничной зоне с помощью тактического ракетного комплекса. Обнаружили РСЗО операторы из бригады беспилотной авиации ГРОМ «Каскад». О судьбе экипажа пока информации нет.

Ранее военный эксперт, капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин в беседе с «Лентой.ру» пояснил, что «Вампир» обладает повышенной дальностью стрельбы — до 40 километров. «Эта система создана на базе нашего "Града", она чешская. В свое время чехи модернизировали ее (...), во времена Чехословакии у них был свой военно-промышленный комплекс», — поделился эксперт.

ВСУ ударили по Белгороду 15 февраля В результате атаки серьезные повреждения получил торговый центр на улице Плеханова, куда попал снаряд. Кроме того, оказались разрушены квартиры, расположенные поблизости. Число раненых достигло 19 человек, еще один местный житель самостоятельно обратился к врачам. Еще семерых спасти не удалось.

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      Марина Совина
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