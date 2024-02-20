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08:05, 20 февраля 2024Из жизни

23-летняя девушка забеременела от 49-летнего отца лучшей подруги

Daily Mirror: в США 23-летняя девушка забеременела от 49-летнего отца подруги

Кадр: Dr. Phil / Youtube

Жительница США влюбилась в отца лучшей подруги и забеременела от него. Об этом сообщает Daily Mirror.

Девушка по имени Джони рассказала романе ее лучшей подруги Джины со своим отцом Дэвидом на американском шоу «Доктор Фил». По словам американки, она познакомила 23-летнюю Джину с 49-летним родителем в новогоднюю ночь. Позже Джони узнала, что подруга сблизилась с Дэвидом и начала встречаться с ним за ее спиной, а затем забеременела от него.

Джони призналась, что у нее были напряженные отношения с отцом на протяжении многих лет, а теперь она совсем отдалилась от него. Она назвала Джину «золотоискательницей», вступившей в отношения с мужчиной на 26 лет старше нее лишь для того, чтобы тратить его деньги. «Мой отец очень легкомысленно относится к этим отношениям. Ему нужно очнуться», — говорит Джони.

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Джина, в свою очередь, утверждает, что полюбила Дэвида не из-за его материального положения. Она отметила, что является лицензированным косметологом и самостоятельно зарабатывает деньги. Дэвид также опроверг заявления дочери и подчеркнул, что счастлив быть вместе с Джиной. «У нас прекрасные отношения, несмотря на разницу в возрасте», — считает он.

Ранее сообщалось, что 80-летняя женщина из Танзании завела отношения с таксистом на 56 лет младше нее. 24-летний Джордж и 80-летняя вдова Кэтрин Томас познакомились, когда она села на его мототакси.

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