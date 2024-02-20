50-летняя Юлия Высоцкая показала фигуру в купальнике и мини-шортах

Российская актриса и телеведущая Юлия Высоцкая показала фигуру в откровенном виде. Соответствующая публикация появилась на ее странице в Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

50-летняя знаменитость поделилась в сторис снимком, на котором запечатлела себя в ванной комнате. Так, на размещенном фото она предстала в черном купальнике, оформленном V-образным глубоким декольте, и синих мини-шортах. При этом видно, что артистка расстегнула на них верхние пуговицы.

Кроме того, можно заметить, что на лице Высоцкой отсутствует макияж, а волосы убраны под белое полотенце.

Ранее Юлия Высоцкая снялась топлес на отдыхе. Тогда звезда, находясь на Мальдивах, предстала перед камерой в черных укороченных шортах. При этом звезда отказалась от бюстгальтера, продемонстрировав оголенную спину.