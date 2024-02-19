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11:44, 19 февраля 2024Ценности

50-летняя Юлия Высоцкая снялась топлес

Фото: @juliavysotskayaofficial

Актриса и телеведущая Юлия Высоцкая снялась топлес на отдыхе. Соответствующая публикация появилась на ее странице в Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

50-летняя артистка, находясь на Мальдивах, предстала перед камерой в черных укороченных шортах. При этом звезда отказалась от бюстгальтера, демонстрируя оголенную спину.

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Кроме того, знаменитость собрала волосы в высокий небрежный пучок. «Как заметил маэстро в фильме "Глянец" у меня одна нога короче другой. Живу с этим как-то!» — подписала она снимок.

Ранее в феврале 50-летняя Юлия Высоцкая показала фигуру в купальнике. На размещенном фото Высоцкая запечатлена на фоне моря позирующей в черном купальнике с глубоким декольте.

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      Екатерина Ештокина
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