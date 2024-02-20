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19:15, 20 февраля 2024Путешествия

Арабская страна захотела возобновить прямые рейсы с Россией

АТОР: Иордания захотела возобновить прямые рейсы с Россией в апреле

Фото: Artur Widak / Globallookpress.com

Иорданская авиакомпания Royal Jordanian захотела возобновить прямое авиасообщение с Россией. Об этом пишет Ассоциация туроператоров России (АТОР) со ссылкой на представителя управления по туризму арабской страны Мажда Абу-Аркуба.

Отмечается, что рейсы из Акабы в Москву могут быть запущены уже весной. «По плану рейсы должны стартовать с 1 апреля, но, возможно, старт будет сдвинут на пару недель, — добавил чиновник. — Возобновление прямого авиасообщения заметно простимулирует спрос».

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Абу-Аркуб подчеркнул, что Иордания рассчитывает на достаточно быстрое возобновление потерянных объемов российского турпотока. Ожидается, что эти рейсы увеличат интерес россиян к отдыху на Красном и Мертвом морях.

Ранее в феврале сообщалось, что правительство Таиланда рассматривает возможность возобновить прямые рейсы Thai Airways из Бангкока в Москву. Таким образом власти хотят привлечь в страну еще больше россиян.

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      Фариза Бацазова
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