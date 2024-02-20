В Таиланде нашли способ привлечь еще больше российских туристов

Власти Таиланда хотят возобновить прямые рейсы Thai Airways из Бангкока в Москву

Правительство Таиланда рассматривает возможность возобновить прямые рейсы Thai Airways из Бангкока в Москву. Так власти хотят привлечь в страну еще больше россиян, сообщает издание Khaosod.

Премьер-министр Сретта Тависин обратил внимание, что из-за большого потока российских туристов им часто не хватает авиарейсов. Политик нашел способ исправить ситуацию путем запуска рейсов национального перевозчика, который пока не участвует в авиасообщении между двумя странами.

Отмечается, что в марте 2020 года Thai Airways временно ограничила полеты в Европу, в том числе в Москву, из-за пандемии. Тависин обратил внимание, что с тех пор авиакомпания снова начала летать в Турцию и некоторые страны Евросоюза, что дает надежду и на возобновление полетной программы в Россию.

Таиландский премьер не уточнил конкретных сроков запуска рейсов, но пообещал обсудить вопрос с перевозчиком.

Отели Таиланда предложили российским туристам скидки до 40 процентов на проживание весной и летом. В этот период отдых в стране будет очень востребован у россиян, но сэкономить можно за счет спецпредложений гостиниц.