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20:40, 19 февраля 2024Путешествия

Россиянам предложили скидки до 40 процентов на отдых в Таиланде

АТОР: отели Таиланда предложили туристам скидки на размещение до 40 процентов

Фото: Sakchai Lalit / AP

Отели курортов Таиланда предложили российским туристам скидки на размещение до 40 процентов на весенний и летний отдых. Об этом сообщает Ассоциация туроператоров России (АТОР).

Эксперты уточнили, что не стоит ожидать глобального снижения цен, поскольку в указанные периоды Таиланд будет очень востребован у россиян. Однако сэкономить можно благодаря акциям и спецпредложениям гостиниц. К примеру, в пятизвездочной Mom Tri's Villa Royale действуют 40-процентные скидки на размещение в период с 1 мая по 15 июля. Аналогичное предложение, но с 15 апреля по 31 октября, доступно в пятизвездочной The Slate Phuket.

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Отель Sleep With Me Hotel, в свою очередь, даст одну бесплатную ночь при размещении на четыре ночи и две бесплатные ночи на каждые семь. В Pullman Phuket Karon Beach Resort скидка составит 15 процентов до 30 апреля, а в пятизвездочной гостинице Trisara — 40 процентов до 15 апреля.

Ранее люксовые отели Египта предложили россиянам скидки до 30 процентов на летний отдых в 2024-м. Уточняется, что по акции раннего бронирования на летний сезон выставили почти все популярные пляжные отели этой страны, кроме бюджетных трехзвездочных гостиниц.

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      Зарина Дзагоева
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