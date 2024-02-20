Азаров назвал реальный ВВП Украины при Зеленском

Азаров: реальный ВВП Украины при Зеленском сократился до 60 миллиардов долларов

Реальный валовый внутренний продукт (ВВП) Украины при Владимире Зеленском сократился до 60 миллиардов долларов. Его размер назвал бывший премьер-министр республики Николай Азаров, передает РИА Новости.

«Фокус тут очень простой: они в ВВП записывают все гранты, всю оказанную им колоссальную помощь», — сказал экс-премьер. Он объяснил, что из имеющихся 175 миллиардов долларов нужно вычесть примерно 110 миллиардов помощи, предоставленной западными странами.

Азаров уточнил, что обеднение страны связано с разрывом экономических связей с Москвой, поскольку Украина — связующее звено между Россией и Евросоюзом (ЕС). «Более того, она является связующим звеном не только между РФ и ЕС, но и Евразией. Это дает Украине огромные преимущества», — подчеркнул бывший премьер.

Ранее в Национальном банке Украины спрогнозировали снижение объемов международной помощи в ближайшие два года. По данным регулятора, дефицит бюджета по итогам 2023 года без учета иностранных грантов приблизился к 30 процентам.