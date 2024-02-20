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09:38, 20 февраля 2024Бывший СССР

Азаров рассказал о печальном десятилетнем итоге Евромайдана для Украины

Азаров: Украина деградировала и разрушилась за десять лет после Евромайдана

Фото: Александр Натрускин / РИА Новости

За десять лет после Евромайдана Украина деградировала и разрушилась, уровень жизни граждан снизился. О печальном десятилетнем итоге государственного переворота 2014 года рассказал бывший премьер-министр республики Николай Азаров, передает РИА Новости.

«Если говорить об уровне жизни людей, то его даже сравнивать нельзя с 2013 годом, потому что цены на продукты питания выросли в разы: от пяти до тридцати раз и выше», — сказал экс-премьер, добавив, что тарифы на жилищно-коммунальные услуги тоже выросли в 10-15 раз.

Азаров также указал, что данные протестующим обещания не сбылись: «Ни в какой Евросоюз мы не вступили, естественно, и не вступим, потому что Европейский союз — это объединение конкурентных партнеров».

Также умы украинцев, по его словам, продолжает отравлять «зомбирующая пропаганда». Власти страны пытаются убедить граждан, что все их беды связаны с Россией, а не коррупцией, воровством и нерациональным управлением.

Ранее глава парламента Крыма Владимир Константинов рассказал о нападении сторонников Евромайдана на автоколонну с крымчанами 20 февраля 2014 года. «Именно в тот день мне стало окончательно очевидно, что власти на Украине больше нет», — сказал он.

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      Алевтина Запольская
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