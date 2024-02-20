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08:46, 20 февраля 2024Россия

В Крыму вспомнили о нападении сторонников майдана на жителей полуострова

В Крыму назвали нападение на жителей региона в 2014 году концом власти Киева

Фото: Константин Михальчевский / РИА Новости

Нападение сторонников майдана на автоколонну с крымчанами 20 февраля 2014 года стало свидетельством конца украинской власти, заявил глава парламента Крыма Владимир Константинов. О событиях десятилетней давности и их последствиях он вспомнил в Telegram.

По словам политика, тогда боевики остановили автобусы с жителями региона, возвращавшимися из Киева после демонстрации в поддержку конституционного строя. Угрожая оружием, они избили крымчан и заставили их есть разбитые стекла, отметил он.

«Именно в тот день мне стало окончательно очевидно, что власти на Украине больше нет», — сказал Константинов. Он назвал Россию той силой, которая помогла защитить жителей республики.

Ранее глава Крыма Сергей Аксенов назвал переломный момент в судьбе полуострова. По его словам, таким днем стало 22 февраля 2014 года, когда крымчане «окончательно убедились, что власти и закона на Украине нет, да и самой страны уже нет».

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      Алан Босиков
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