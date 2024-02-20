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16:21, 20 февраля 2024Бывший СССР

Белоруссия обвинила Запад в причастности к терактам в России

Глава КГБ Белоруссии Тертель: Запад участвует в осуществлении терактов в России

Фото: Рамиль Насибулин / БелТА / ТАСС

Запад непосредственно участвует в осуществлении терактов в России. С таким обвинением выступил глава Коммитета госбезопасности (КГБ) Белоруссии Иван Тертель, передает ТАСС.

По его словам, спецслужбы и оборонные ведомства Великобритании, США, Франции, Польши и других стран не только поставляют вооружение украинской стороне, но также причастны к устраиваемым ею диверсиям и терактам.

Тертель добавил, что исполнители преступных действий и средства террора, в частности, доставляются транзитом через Белоруссию.

Ранее белорусский лидер Александр Лукашенко заявил о желании других стран втянуть Белоруссию в войну всеми правдами и неправдами.
«У нас на руках закрытая информация. Мы точно знаем, что думает по этому поводу начальник генерального штаба одной из ведущих стран — членов НАТО», — сообщил президент.

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      Алевтина Запольская
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