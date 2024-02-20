Лукашенко заявил о желании НАТО втянуть Белоруссию в войну

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил о желании других стран втянуть Белоруссию в войну, об этом он заявил на совещании с руководящим составом государственных органов системы обеспечения национальной безопасности, его слова пишет издание БелТА.

«Нас хотят всеми правдами и неправдами втянуть в эту войну. У нас на руках закрытая информация. Мы точно знаем, что думает по этому поводу начальник генерального штаба одной из ведущих стран — членов НАТО: "Мы не смогли вовлечь Белоруссию в конфликт. Активное участие Минска в войне подорвало бы режим в Беларуси и А. Лукашенко. Эта возможность все еще открыта"», — сообщил президент Белоруссии.

Кроме того, Лукашенко напомнил о своих словах, произнесенных на собрании Белорусского республиканского союза потребительских обществ о планах оппозиции страны и западных стран присоединить запад России к Белоруссии.

Ранее Александр Лукашенко призвал силовиков «ментально и стратегически» готовиться к третьей мировой войне. Глава республики подчеркнул, что Белоруссии «не нужна война», однако в то же время посоветовал отбросить «иллюзии о возможности дипломатического урегулирования глобального конфликта».