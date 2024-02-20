Лукашенко призвал силовиков ментально подготовиться к войне

Лукашенко призвал белорусских силовиков ментально подготовиться к войне

Президент Белоруссии Александр Лукашенко призвал силовиков «ментально и стратегически» готовиться к третьей мировой войне. Об этом он высказался в ходе совещания с руководящим составом государственных органов системы обеспечения национальной безопасности, передает «БелТА».

Глава республики подчеркнул, что Белоруссии «не нужна война», однако в то же время посоветовал отбросить «иллюзии о возможности дипломатического урегулирования глобального конфликта». При этом президент указал на увеличение числа горячих точек и возвращение военной силы в перечень «главных аргументов мировых центров решения вопросов».

Во время совещания Лукашенко также заявил, что Белоруссия, Россия и страны Запада находятся в центре крупнейшего мирового конфликта, и предположил, что аппетит и активность США и Евросоюза будут расти.