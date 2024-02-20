Лукашенко предсказал рост «аппетитов» Запада

Президент Белоруссии Лукашенко: аппетит и активность Запада будут только расти

Россия, Белоруссия и Запад находятся в центре крупнейшего мирового конфликта, при этом аппетит и активность США и Европейского союза (ЕС) будут только расти. Об этом на совещании с руководителями силовых ведомств рассказал президент Белоруссии Александр Лукашенко, передает БелТА.

«Мы фактически находимся в эпицентре затянувшегося крупнейшего военно-политического кризиса с использованием старых, как мир, методов устрашения. (...) Аппетиты и активность коллективного Запада будут только нарастать. Вашингтон и его союзники продолжат расширять НАТО. Ситуация для них более чем благоприятная», — отметил глава государства.

Он добавил, что сегодня ЕС превратился в «подданных США», а НАТО планируют расширять за счет вступления в альянс Молдавии, Грузии и Сербии.

В ходе совещания Лукашенко также сообщил о скоплении у границ Союзного государства техники НАТО. По его словам, на сопредельных с Россией и Белоруссией территориях размещены 32 тысячи солдат альянса, свыше тысячи единиц бронетехники, 235 самолетов и вертолетов.

