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11:37, 20 февраля 2024Бывший СССР

Лукашенко предсказал рост «аппетитов» Запада

Президент Белоруссии Лукашенко: аппетит и активность Запада будут только расти
СюжетРоссия и НАТО:

Фото: Пресс-служба Президента Республики Беларусь

Россия, Белоруссия и Запад находятся в центре крупнейшего мирового конфликта, при этом аппетит и активность США и Европейского союза (ЕС) будут только расти. Об этом на совещании с руководителями силовых ведомств рассказал президент Белоруссии Александр Лукашенко, передает БелТА.

«Мы фактически находимся в эпицентре затянувшегося крупнейшего военно-политического кризиса с использованием старых, как мир, методов устрашения. (...) Аппетиты и активность коллективного Запада будут только нарастать. Вашингтон и его союзники продолжат расширять НАТО. Ситуация для них более чем благоприятная», — отметил глава государства.

Он добавил, что сегодня ЕС превратился в «подданных США», а НАТО планируют расширять за счет вступления в альянс Молдавии, Грузии и Сербии.

В ходе совещания Лукашенко также сообщил о скоплении у границ Союзного государства техники НАТО. По его словам, на сопредельных с Россией и Белоруссией территориях размещены 32 тысячи солдат альянса, свыше тысячи единиц бронетехники, 235 самолетов и вертолетов.

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      Глеб Палехов
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